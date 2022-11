Der Kremser wurde auch nicht misstrauisch, dass er das Geld auf ein Konto in Frankreich überweisen sollte. Insgesamt überwies er 98.000 Euro in acht Raten auf das angegebene Konto. Unterdessen ist der Fan misstrauisch geworden und zur Polizei gegangen, diese ermittelt.

Kurios: Im nächsten Jahr feiert die Sängerin in dem Kinofilm "Pulled Pork" ihr Schauspieldebüt: In dem Streifen spielt sie eine Polizistin.