So blickt die Sängerin aufs Jahr zurück Christin Stark gesteht: Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen!

Pünktlich zum Jahresende blickt Christin Stark in unserem Interview auf das vergangene Jahr zurück und spricht dabei über die Höhen und Tiefen in 2020. Neben vielen Auftritten und der erfolgreichen Veröffentlichung ihres Albums "Stark" bleibt ihr und den Schlagerfans vor allem ein großer emotionaler Fernseh-Moment in Erinnerung.