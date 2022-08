Schlagersängerin geht in Rente Ireen Sheer: Ihre Pläne nach dem Karriereende

Anfang kommenden Jahres ist Schluss - Ireen Sheer will sich endgültig von der Bühne verabschieden. Die Sängerin hat uns im Interview verraten, was sie mit ihrer neu gewonnen Freizeit so alles anstellen will. Langweilig wird es ihr und ihrem Mann jedenfalls nicht.