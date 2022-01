Wegen einer Thrombose Ireen Sheer liegt im Krankenhaus

Große Sorge um Ireen Sheer: Die 72-jährige Sängerin liegt seit mehreren Tagen im Krankenhaus. Schuld ist eine Thrombose, wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt.

Ich liege leider seit Ende letzter Woche im Krankenhaus. Die Diagnose ist eine Thrombose hinter dem rechten Auge. Drückt mir die Daumen, dass ich schnell geheilt werde. Ireen Sheer Facebook

Die gedrückten Daumen ihrer Fans sind ihr auf jeden Fall sicher, denn unter dem Posting versammeln sich viele Genesungswünsche.

Schon seit vielen Jahren unzertrennlich: Ireen Sheer und Ehemann Klaus-Jürgen Kahl. Bildrechte: IMAGO / Mandoga Media Noch am Samstag war Ireen Sheer bei Florian Silbereisens Show "Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten!" im Ersten zu sehen. Nun jedoch die schlimme Nachricht, dass sie derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Ireen Sheers Mann Klaus-Jürgen sagte gegenüber der Bild-Zeitung: "Vor ein paar Tagen schwoll Ireens Auge plötzlich an. Sie sah alles doppelt, bekam starke Kopfschmerzen." Er habe sie daraufhin in ein Krankenhaus gefahren. Dort hätten die Ärzte zunächst einen Schlaganfall vermutet, dann aber eine Thrombose festgestellt. "Es wird jetzt versucht, das Gerinnsel mit Blutverdünnern aufzulösen. Wenn das nicht funktioniert, muss Ireen operiert werden", sagte er weiter.

Letztes Bühnen-Jahr für Ireen Sheer

Das letzte Bühnen-Jahr startet also unerfreulich für die Sängerin. Ireen Sheer verkündete beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" Ende November vergangenen Jahres ihren Abschied von der Showbühne. Im Gespräch mit Showmaster Florian Silbereisen sagte sie damals: "Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. So habe ich mir das vorgestellt. Lieber sage ich: 'Ich gehe jetzt', als dass mein Publikum sagt: 'Wann geht sie endlich?'"