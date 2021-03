Das fing bei mir an mit einem Talentwettbewerb, als ich zwölf war. Das war das erste Mal, dass ich mit Mikrofon auf einer Bühne stand. Das war in einem wunderschönen Theater - das Publikum saß da, ich sah nur die Silhouetten. Dann gab es Applaus, nachdem ich "It's now or never" gesungen hatte und dann hatte ich gewonnen. Und dann habe ich gewusst: Das ist das, was ich mit meinem Leben machen will.

Ireen Sheer Musik für Sie