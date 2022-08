Es war ein Schock für Schlager-Ikone Ireen Sheer : Nach ihrem Auftritt für die Show "Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten!" mit Florian Silbereisen im Januar hatte die Sängerin plötzlich Probleme mit dem rechten Auge. Am nächsten Morgen war es noch schlimmer, wie sie im Interview mit "Meine Schlagerwelt" berichtete:

Mein Mann guckte mich an und sagte: "Karl Dall." (...) Mein Auge war starr, ich konnte es nicht bewegen. Es war dick, guckte zu einer Seite und ich hatte einen Doppelblick und nur noch 10 Prozent Augenlicht.

Ireen Sheer und ihr Ehemann Klaus-Jürgen Kahl. Bildrechte: IMAGO / Mandoga Media

Nach elf Tagen im Krankenhaus konnten die Ärzte nicht feststellen, was das Problem ist, obwohl sie laut Ireen alles taten, was sie konnten. Hilfe kam dann von einer guten Freundin Ireen Sheers. Sie ist Osteopathin und nahm eine dreiwöchige Behandlung an Ireens Auge vor.