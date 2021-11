Eine große Schlagerkarriere wird also zu Ende gehen. Florian Silbereisen hakte noch einmal nach, ob sie sich wirklich sicher sei. "Ich meine es wirklich ernst" , sagte die Sängerin und fügte an, dass sie und ihr Partner Klaus in den letzten Monaten sehr lange überlegt hätten. Leicht sei die Entscheidung keineswegs gefallen, schließlich sei sie es seit ihrem 17. Lebensjahr gewohnt, auf der Bühne zu stehen.

Ireen Sheer mit ihrem Klaus beim Adventsfest. Bildrechte: Das Adventsfest der 100.000 Lichter

Seit 26 Jahren ist Ireen Sheer mit ihrem Partner Klaus Kahl zusammen. Jetzt wollen sie ihre gemeinsame Zeit noch etwas genießen - ganz ohne Bühnenstress. "Ohne dich wäre gar nichts gegangen", sagt die Sängerin und schaut ihren Klaus mit verliebten Augen an. Er schließt sich Ireens Worten an und erklärt noch einmal, wie schwierig die Entscheidung war: "Du kannst sowas nicht über Nacht entscheiden. Das ist ein Prozess." Mit Tränen in den Augen fügt er an: "Wir haben einfach überlegt: Was wollen wir im Leben noch machen? Und haben dann gesagt: Wir wollen das Leben auch ohne Arbeit genießen."



Sofort vorbei ist Ireen Sheers Karriere aber noch nicht. Die 72-Jährige kündigte noch ein Album namens "Auf Wiedersehen, Goodbye" an, welches am 14. Januar erscheinen soll. Ende 2022 soll es dann auch noch eine kleine Tour geben. Florian Silbereisen bot ihr dann an, ihren wirklich allerletzten Auftritt bei den Schlagerchampions 2023 zu absolvieren. Ireen Sheer nahm den Vorschlag gerne an.