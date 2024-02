Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Jury und Publikum haben entschieden Isaak gewinnt deutschen Vorentscheid - Marie Reim verpasst ESC-Chance

17. Februar 2024, 01:12 Uhr

Isaak hat das Ticket für den Eurovision Song Contest in Malmö gewonnen. Mit seinem Song "Always On The Run" machte der 28-Jährige beim deutschen Finale in Berlin das Rennen. Marie Reim verpasste zwar das Ticket nach Malmö, glänzte aber mit einer hervorragenden Performance.