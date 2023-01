Dabei sei gerade sie immer davon getrieben gewesen, unabhängig zu sein von ihrer Familie, von den Männern. Sie habe gelernt, so die Sängerin in dem Interview, Entscheidungen für sich zu treffen und sich nicht als Opfer ihrer frühen Prägung als Scheidungskind zu sehen. Doch heute könne sie diesen Druck rausnehmen.

Isabel Varell und Drafi Deutscher 1989. Bildrechte: IMAGO / Horst Galuschka

Die Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin Isabel Varell hat in ihrem Buch "Mittlere Reife - Aus meinem Leben", das sie 2016 veröffentlichte, auch über die Ehe mit Drafi Deutscher geschrieben.

Die beiden lernten sich 1981 in Hamburg kennen. Es folgte eine kurze "Knutschaffaire", schreibt Isabel. Als er mehr wollte, habe sie ihn stehen lassen. Acht Jahre später habe sie sich dann bei ihm gemeldet, wollte mit ihm zusammenarbeiten, daraus sei schnell mehr geworden. Als er ihr 1989 in Frankfurt in der Bar des Intercontis einen Heiratsantrag machte, habe sie "Ja" gesagt. Trotz seiner Drogengeschichten und seiner Geldprobleme.



Drafi Deutscher komponierte für Isabel u.a. den Titel "Melodie d’amour", mit dem sie bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 1990 den sechsten Platz belegte und produzierte ihre Singles. Dann gingen beide gemeinsam auf Tournee.