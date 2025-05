Die Liste der Stars, für die Jack White (bürgerlich: Horst Nußbaum) gearbeitet hat, liest sich wie das "Who is Who" der Schlagerwelt: Tony Marshall , Hansi Hinterseer , Roberto Blanco, Vicky Leandros , Laura Branigan, Paul Anka, Engelbert Humperdinck, Tony Christie, David Hasselhoff und viele andere. Eine Milliarde Tonträger hat er verkauft, über 1.000 Songs selbst geschrieben.

Sein Büro am Berliner Kurfürstendamm ist mit Goldenen Schallplatten sozusagen tapeziert. Dabei hat der "Schlagerkönig" nicht nur zeitlose Schlager-Klassiker wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" für Jürgen Marcus oder "Schöne Maid" für Tony Marshall geschrieben. Er produzierte auch internationale Hits wie "Looking for Freedom" für David Hasselhoff oder "When the Rain Begins to Fall" für Pia Zadora.