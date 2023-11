Wie Jack White der Bild-Zeitung mitteilte, brachte Ehefrau Raffaella Töchterchen Angelina Melody am 30.10.2023 per Kaiserschnitt zur Welt.

Jack White schrieb neben "Schöne Maid" (Tony Marshall) oder "Looking for Freedom" (David Hasselhoff) außerdem die Erfolgsschlager "Und dabei liebe ich euch beide" (Andrea Jürgens) und "Heute so morgen so" (Roberto Blanco). Whiter erhielt mehr als 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen, 1976 bekam er für 100 Millionen verkaufte Tonträger eine Diamant-Schallplatte.