Ihre Nachbarn hätten den Notarzt gerufen. Sie sei sofort in die Klinik gekommen, in einer Not-OP sei die Wunde dann genäht worden. Sie habe jedoch ihren Humor nicht verloren, so die 80-Jährige. "So, Biene Maja, Du hast vergessen, deine Flügel beim rückwärts Fliegen aufzuspannen und bist aufs Kreuz gefallen.' Ich habe mich leider nicht am Geländer festgehalten, deshalb bin ich geflogen, das werde ich mir jetzt hinter die Ohren schreiben.'“

Drei der Jacob-Sisters 1996 mir ihren Pudeln, v.l.: Hannelore, Johanna und Eva. Bildrechte: imago/APress

Als erste deutsche Girlgroup haben die Jacob-Sisters in den 1960ern in der Schlagerszene für Aufsehen gesorgt. Die vier Schwestern stammen aus dem Dorf Schmannewitz in Sachsen und begannen bereits als Kinder unter dem Namen Schmannewitzer Heidelerchen ihre Gesangskarriere im Café ihrer Eltern. 1958 zog die Familie in die Bundesrepublik. Ihren ersten Fernseh-Auftritt hatten die vier in der Sendung Zum Blauen Bock. 1963 feierten die Jacob-Sisters mit dem Gartenzwerg-Marsch ihren größten Erfolg in Deutschland. 1969 kam ihr Schlager Auf dem Wege nach Aschaffenburg beim Deutschen Schlager-Wettbewerb auf Platz 10. Doch die Schwestern feierten auch internationale Erfolge. In den 60ern traten sie zum Beispiel mit Louis Armstrong und Sammy Davis, Jr. in New York und Las Vegas auf.



2008 starb Hannelore Jacob infolge einer Lungenentzündung, 2015 erlitt ihre Schwester Johanna einen Schlaganfall mit Todesfolge. Die beiden noch lebenden Schwestern Eva (80) und Rosi Jacob (82) haben nach Angaben von Eva engen Kontakt.