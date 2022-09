"Lieber sage ich: 'Ich gehe jetzt', als dass mein Publikum sagt: 'Wann geht sie endlich?'", war Ireen Sheers ganz pragmatische Begründung für ihren Abschied von der Bühne. Beim Adventsfest von Florian Silbereisen gab die 73-jährige Sängerin ihr baldiges Karriere-Ende bekannt. Ende des Jahres soll es noch eine kleine Abschieds-Tour geben, Anfang 2023 noch einen allerletzten Auftritt bei Florian Silbereisen. Dann endet eine mehr als 50 Jahre währende Show- und Schlager-Karriere. Langweilig wird ihr aber sicherlich nicht werden. Ihre Schlager-Rente will sie zusammen mit ihrem Mann Klaus-Jürgen Kahl in vollen Zügen genießen. Im "Meine Schlagerwelt"-Interview sagte sie erst vor Kurzem: "Wir haben ein Motorboot gekauft. [...] Das war ein langersehnter Traum und das wollen wir richtig auskosten."

"Ich gehe ohne zu Murren"

Ireen Sheer ist allerdings nicht die einzige Schlager-Ikone, die sich in diesem Jahr zurückziehen möchte. Auch der "König von Mallorca" dankt ab. Bei Florian Silbereisens "Schlagerstrandparty" im Juli nahm Jürgen Drews seinen Hut und kündigte an, nur noch wenige TV-Auftritte absolvieren zu wollen.

Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: ‚Lieber Onkel Jürgen, irgendwann ist mal gut.' [...] Ich gehe ohne zu Murren, ich habe meine Ramona. Jürgen Drews

Auch "Onkel Jürgen" blickt auf eine jahrzehntelange Schlagerkarriere zurück. Mit "Ein Bett im Kornfeld" wurde er zum Star, in den 90er-Jahren auf Mallorca zum Stimmungs-König. Zuletzt plagten ihn jedoch gesundheitliche Probleme. Jürgen Drews leidet seit einiger Zeit an peripherer Polyneuropathie – einer Nervenkrankheit, bei der es häufig zu Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen kommt. Vor gut einem Jahr machte der 77-jährige Sänger seine Krankheit öffentlich. Endgültig Schluss mit seiner Bühnenkarriere soll dann mit einem Auftritt beim Schlagerbooom sein.

Erst Karriere-Comeback, dann Karriere-Ende

2024 soll Schluss sein mit der Musik-Karriere: Nino de Angelo. Bildrechte: dpa Auch Nino de Angelo (58) hat in diesem Jahr schon offen über ein Karriere-Ende gesprochen und auch bei ihm dürften gesundheitliche Aspekte eine Rolle spielen. Anfang August sagte er gegenüber der BILD: "Ich beende meine Karriere. […] Im letzten Jahr durfte ich mit meinem Album "Gesegnet und Verflucht" noch einmal, Dank des Publikums, einen Riesenerfolg feiern. Das hat mich sehr bewegt." Tatsächlich katapultierte sich Nino de Angelo, der seit einigen Jahren an der Lungenkrankheit COPD leidet, mit "Gesegnet und verflucht" noch einmal zurück in die erste Reihe der Schlagerstars. Dementsprechend wolle er auch nicht sofort aufhören. Er schreibe an Songs für sein Abschieds-Album, welches 2023 erscheint. Voraussichtlich werde er 2024 noch einmal auf Tour gehen, danach soll Schluss sein.



Einen ganz so konkreten Zeitplan gibt es bei Vicky Leandros nicht. Die Schlagerlegende, die erst vor Kurzem ihren 70. Geburtstag feierte, will dennoch bald kürzer treten, verriet sie den Kollegen von BRISANT bei ihren Geburtstags-Feierlichkeiten:

Ich habe beschlossen, nicht mehr so viele Jahre zu singen, sagen wir mal so. Ich möchte nicht am Stock, an der Krücke, noch auf die Bühne gehen. Vicky Leandros