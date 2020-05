Jan Smit hatte in letzter Zeit gleich doppelte Zwangspause. Zum einen war da natürlich die Corona-Pandemie , weswegen der Klubbb 3-Sänger viel Zeit zu Hause verbingen musste, zum anderen hatte er in den letzten Monaten mit seiner Burn-Out-Erkrankung zu kämpfen. Doch nun zeigte er sich erstmals wieder auf einer großen Bühne.

Jan Smit, so wie man ihn kennt, vor etwa einem Jahr. Bildrechte: imago images / Future Image

Schon lange stand fest, dass Jan Smit den Eurovision Song Contest moderieren sollte, der in diesen Jahr in seinem Heimatland Niederlande statt gefunden hätte - wäre da nicht Corona gewesen. Als Trostpflaster für den abgesagten ESC gab es im ERSTEN und den anderen übertragenden Sendern in ganz Europa die Show "Europe Shine a Light".