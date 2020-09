Die guten Nachrichten von Jan Smit reißen in diesem Jahr nicht ab. Nachdem er im November 2019 plötzlich völlig aus der Öffentlichkeit verschwand, hatte er im Januar öffentlich gemacht, dass er an einem Burnout leidet. Bei der Wintermusi mussten Florian Silbereisen und Christoff von Klubbb3 ohne Jan auftreten - sie sendeten ihm jedoch Grüße und bestärkten ihn darin, sich die Zeit zu nehmen, die er braucht. Im Mai bereits moderierte Jan gemeinsam mit der niederländischen Musicaldarstellerin Chantal Janzen und der Ex-ESC-Teilnehmerin Edsilia Rombley die drei Live-Sendungen des Eurovision Song Contest 2020 und verkraftete diese Herausforderung gut. Nun ist er als Trainer für die nächste Staffel von "The Voice of Holland" engagiert.