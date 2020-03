Jan Smit weiß auch, welche Therapie ihm am besten hilft: Die Musik. "Eines steht fest: aus deinen tiefsten Tälern entstehen die wahrhaftesten und emotionalsten Lieder", schreibt Jan auf seiner Facebook-Seite. Zunächst aber wird er im Mai als Moderator im Rampenlicht stehen.

Jan Smit wird 2020 gemeinsam mit der niederländischen Musicaldarstellerin Chantal Janzen und der Ex-ESC-Teilnehmerin Edsilia Rombley durch die drei Live-Sendungen des ESC 2020 führen. Smit hat 2019 den ESC bereits kommentiert. Der Eurovision Song Contest 2020 findet am 12., 14. und 16. Mai unter dem Motto "Open Up" in Rotterdam statt. Das erste Foto-Shooting mit seinen zwei Kolleginnen hat Jan gerade erfolgreich absolviert.