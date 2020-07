Jan Smit ist jetzt ganz offiziell Träger des Offiziersordens von Oranje-Nassau - einem niederländischen Verdienstorden. Informiert wurde er bereits am holländischen Königstag, also vor gut zwei Monaten. Damals bekam er die Kunde von seiner örtlichen Bürgermeisterin übermittelt. Die Verleihung verzögerte sich jedoch aufgrund der Corona-Pandemie. Am Donnerstag, den 2. Juli, war es dann aber soweit. Jan Smit bekam den Offiziersorden von Oranje-Nassau angesteckt und er war überglücklich.