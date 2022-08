Der niederländische Sänger ist Mitglied der Band "De Toppers" und die hat den Song "Toppie" veröffentlicht. "De Toppers" ist eine sogenannte Supergroup, also eine Band, die aus Musikern besteht, die schon solo oder mit anderen Bands große Erfolge hatten. Die Band wurde bereits 2005 von den holländischen Musik-Stars René Froger, Gerard Froling und Gordon gegründet. Zusammen spielen sie einmal jährlich eine Konzertereihe in Amsterdam mit häufig über 200.000 Besuchern. 2017 war Jan Smit zum ersten Mal mit dabei - also noch zu Klubbb3-Zeiten.

Klubbb3 bei einem Auftritt 2018. Bildrechte: MDR/ORF/Peter Krivograd

Die Arbeit mit "De Toppers" dürfte also wenig ausschlaggebend für die Zukunft von Klubbb3 sein. Dennoch spricht derzeit nichts für neue Musik von dem Trio - waren doch alle drei in den letzten Jahren deutlich auf ihre anderen Projekte bedacht. Jan Smit musste zwischendurch außerdem eine gesundheitliche Pause einlegen. Anfang 2020 hatte der niederländische Sänger mitgeteilt, dass er an Burnout leide. Wenige Monate zuvor war er von jetzt auf gleich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Aufgrund seiner Krankheit hatte er kurzfristig sämtliche Auftritte abgesagt. Ende 2020 war Jan als Coach in der TV-Sendung "The Voice of Holland" zu sehen und damit auch in die Medien zurückgekehrt. 2021 glänzte er in Rotterdam beim Eurovision Songcontest als Moderator und Gastgeber.