Die letzten Tage waren ein Auf und Ab der Gefühle. Am 28. Januar reagierten die Fans noch begeistert: Der niederländische Schlagerstar und Klubbb3-Sänger Jan Smit stand zum ersten Mal seit November wieder auf der Bühne. Zuletzt vertrat ihn bei der großen "Winter-Musi" noch seine Kollegin und Moderatorin des Abends Stefanie Hertel beim Auftritt von Klubbb3. Nun moderierte er gemeinsam mit seinen Kolleginnen Edsilia Rombley und Chantal Janzen die Halbfinal-Auslosung des Eurovision Song Contest (ESC). Der berühmte Wettbewerb wird in diesem Jahr in Jans Heimat stattfinden.