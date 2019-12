Jetzt ist es offiziell: Klubbb3-Mitglied Jan Smit wird 2020 gemeinsam mit der niederländischen Musicaldarstellerin Chantal Janzen und der Ex-ESC-Teilnehmerin Edsilia Rombley durch die drei Live-Sendungen des ESC 2020 führen. Der Niederländer ist in seiner Heimat ein bekannter Moderator, Schauspieler und Sänger und hat 2019 den ESC bereits kommentiert. Der Eurovision Song Contest 2020 findet am 12., 14. und 16. Mai unter dem Motto "Open Up" in Rotterdam statt. Es ist bereits das 65. Mal, dass der europäische Liederwettbewerb stattfindet. Der erste Eurovision Song Contest wurde 1956 im schweizerischen Lugano veranstaltet.