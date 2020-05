Was für eine tolle Nachricht: Jan Smit macht wieder Musik! Das Leben des niederländischen Sängers, der gemeinsam mit seinen Kollegen Florian Silbereisen und Christoff de Bolle die Schlagerband Klubbb3 bildet, war in den letzten Monaten ein Auf und Ab der Gefühle. Ende Januar kam nach langer Abwesenheit in der Öffentlichkeit die Schocknachricht des Musikers: Klubbb3-Mitglied Jan Smit wandte sich mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien an seine Fans.