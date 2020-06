Seit mehr als zwei Jahrzehnten machen Jan Hauke und Jascha Welzel nun schon gemeinsam Musik. Das Duo aus dem nordrhein-westfälischen Solingen hat sich durch ihre Live-Auftritte in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Fan-Community erspielt. Nun haben die beiden endlich ihr erstes Album veröffentlicht: „Liebes Leben“!

Jascha (links) und Jan (rechts) treffen ein musikalisches Idol: Angelo Kelly. Bildrechte: Ariola / SONY Music

Auf manche Dinge lohnt es sich, zu warten. Bereits seit Kindesbeinen an musizieren die beiden besten Freunde Jan & Jascha zusammen. Immer wieder waren sie zusammen oder einzeln in verschiedenen Konstellationen musikalisch unterwegs und produzierten sogar in Eigenregie gemeinsame CDs. Auch durch ihre Live-Auftritte machten sie sich langsam aber sicher einen Namen, sodass sie schon im Vorprogramm von Popstars wie Stefanie Heinzmann oder Christina Stürmer auftraten.



Das persönliche Highlight folgte aber im vergangenen Jahr, als sie im Sommer bei fünf OpenAir-Konzerten das Vorprogramm für die Kelly Family bildeten - vor mehr als 10.000 Zuschauern. Nun haben die beiden Vollblutmusiker jedoch einen weiteren gemeinsamen Meilenstein geschaffen: Ihr Debütalbum.