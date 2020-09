Giovannis jüngere Schwester Maria Antonietta Zarrella (39) ist endlich Mama geworden. Für die ganze Familie geht damit ein Traum in Erfüllung, denn sie und ihr Mann Vincenzo haben lange versucht ein Kind zu bekommen. Für Maria war es aufgrund einer Krankheit sehr schwierig schwanger zu werden, doch in diesem Jahr hat es geklappt und sie hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Familie Zarrella könnte glücklicher kaum sein: #stolzerOnkel schreibt Giovanni Zarrella unter sein Bild.



Er ist aber nicht der einzige Onkel in der Familie. Neben seiner Schwester Maria hat Giovanni Zarrella noch einen Bruder namens Stefano.