Cici war vom Tierschutz aus einer ungarischen Tötungsstation gerettet worden und ins Tierheim Köln-Dellbrück gekommen. Seit 2020 gehört die kleine Hündin zur Zarrella-Familie. Seit einem Jahr hat Cici eine Gefährtin. Jana Ina Zarrella holte die kleine Hündin Mimi in ihre Familie. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sie ihren Fans, wie sie die Hündin in Empfang nahm. Dabei liefen Jana Ina Tränen der Freude übers Gesicht. Dazu schrieb sie: "Auch dieser Vierbeiner stammt wie unsere Cici aus Ungarn und wurde liebevoll von uns aufgenommen. Unsere vierbeinige Familie ist nun komplett".

Jana Ina Zarrella kämpft seit Jahren für den Tierschutz. Gemeinsam mit der Fressnapf-Initiative "Tierisch engagiert" unterstützte sie unter anderem 2022 Hilfsaktionen für Tierheime in der Ukraine. In einem Interview mit dem Stern sagte die zweifache Mutter dazu: "Die Folgen des Krieges treffen Mensch und Tier gleichermaßen. Es gibt so viele Tiere weltweit, die in schlimmen Zuständen leben und dringend ein Zuhause brauchen. Ich bin stolz darauf, einiges mit meiner Hilfe verändern und bewegen zu können."