Das bedeutet, dass ich seit Sonntag in Quarantäne bin, abgetrennt von meiner Familie. (...) Zum Glück sind alle negativ getestet worden. Niemand in meinem Umfeld ist erkrankt.

Das ist die eine gute Nachricht: Ihrem Mann Giovanni Zarrella und den Kindern geht es gut, alle anderen Tests in der Familie sind negativ. Die weitere gute Nachricht: Bisher hat Jana Ina noch keine Symptome gezeigt. Sie trägt also das Virus in sich, ist jedoch nicht an der Krankheit Covid-19 erkrankt. Dennoch hat sie das Testergebnis hart getroffen.