Weil Jana Ina zu ihrer Mama fliegt, muss Moderator und Sänger Giovanni Zarrella nun den Haushalt allein schmeißen und die beiden Kinder des Paares sowie Hündchen Cici versorgen. Doch für Jana Ina ist der Besuch ihrer Mutter sehr wichtig, immerhin war sie seit zwei Jahren nicht in ihrer Heimat. Wie sehr sie sich darauf freut, hat die 45-Jährige kurz vor und während ihrer Reise ihren Followern auf ihrem Instagram-Account in einer Story erzählt.

Am Flughafen wartet schon Jana Inas Bruder Leonardo . Gemeinsam haben die beiden noch eine Stunde Fahrt vor sich, dann kann Jana Ina ihre Mama endlich wieder in den Arm nehmen. Als die Moderatorin das letzte Mal vor zwei Jahren in Brasilien war, hatte die Reise einen sehr traurigen Grund, Jana Inas Papa war gestorben.

Jana Ina 2003. Bildrechte: imago/Hoffmann

Jana Ina stammt aus Petrópolis. Ihre Mama arbeitete als Kauffrau, ihr Papa als Taxifahrer. Jana Inas Bruder Leonardo lebt ebenfalls in Brasilien. Hier konnte Jana Ina auch ihre ersten Erfolge in Schönheitswettbewerben feiern. Als 14-Jährige wurde sie als Model entdeckt, mit 15 bekam sie ihren ersten Model-Vertrag. 1997 gewann sie die Schönheitswettbewerbe Miss Petrópolis und Miss Rio de Janeiro. 1998 wurde sie in Deutschland zur Miss Intercontinental gewählt. Hier wurde ihr angeboten, in Deutschland zu arbeiten, 1999 verließ die junge Frau Brasilien und zog nach Deutschland.