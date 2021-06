Blass, unsicher, immer wieder kleine Pausen einlegend, hat sich Jasmin Herren jetzt, sechs Wochen nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren, mit einem Video an ihre Fans gewandt. Man sieht und hört der 42-Jährigen an, dass sie durch Willis Tod in ein tiefes Loch gefallen ist. Doch Jasmin will wieder aufstehen und sie möchte begreifen, was geschehen ist.