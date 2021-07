Trauergäste bei der Trauerfeier und Beerdigung von Willi Herren auf dem Melaten Friedhof. Bildrechte: imago images/Future Image

Desirée Hansen hatte am 17. Juni, dem Tag, an dem Willi Herren 46 Jahre alt geworden wäre, das Buch über ihn auf ihrer Instagram-Seite angekündigt. Die Fans des verstorbenen Sängers reagierten zum Teil wütend. Nachrichten wie "Das gibt's doch gar nicht!", "Wo steht geschrieben, dass Willi Herren das jetzt so wollte! Das ist nur noch Shit!" oder "Man macht kein Geld mit dem Namen anderer" kamen an.