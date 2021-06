Als Willi Herren vor zwei Monaten überraschend starb, hatte sich das Ehepaar Herren gerade getrennt. Seit 2018 waren die beiden verheiratet, im März kam die Trennung. Jasmin zog aus der gemeinsamen Wohnung in Köln aus und wollte an der Ostsee ihr Leben neu sortieren. Als sie auf Instagram die Trennung von Willi bekannt gab, postete sie gleichzeitig, dass sie ihren Ehemann noch immer liebe und dies auch immer so sein werde. Nach Willis überraschendem Tod am 20. April zog es der 42-Jährigen den Boden unter den Füßen weg. Sie wollte eigentlich seine Trauerfeier organisieren, doch sie konnte es nicht. Auch zur Beerdigung ihres Mannes konnte Jasmin nicht gehen - sie benötigte ärztliche Hilfe. Jetzt, fast zwei Monate nach dem Tod des Ballermann-Stars, geht es Jasmin Herren noch immer sehr schlecht. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte sie:

In dem Interview sagt Jasmin Herren weiter, dass sie und Willi es noch einmal miteinander versuchen wollten. Kurz vor seinem überraschenden Tod hätten sie darüber gesprochen, dass sie gemeinsam in den Urlaub fahren wollten, um dort wieder zueinander zu finden und ihre Zukunft zu besprechen.



Am 20. April war Willi Herren in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim tot aufgefunden worden. Am 17. Juni wäre der Schauspieler und Schlagersänger 46 Jahre alt geworden.



(Quelle: "Bild"-Zeitung)