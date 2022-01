Was viel schlimmer ist, als der ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt Valium. Jeder Arzt verschreibt dir das und das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist.

Jasmin und Willi Herren 2019. Bildrechte: imago images/Future Image

Bisher hatte sich die 43-Jährige so nicht zum Tod ihres Mannes geäußert. Offenbar nutzt sie die Reality-Show, um ihre Sicht der Geschehnisse darzulegen und den Teilnehmern ihr Herz auszuschütten. Sichtlich bewegt erzählt sie weiter, dass sie bereits vor ihrer Hochzeit von den Problemen von Willi gewusst habe. Sie habe gemeinsam mit ihm beschlossen, dagegen zu kämpfen und er sei auf einem wirklich guten Weg gewesen. Leider hätten sie es trotzdem nicht geschafft.



Willi Herren war am 20. April 2021 tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden worden. Der Schauspieler (Lindenstraße) und Sänger starb völlig überraschend im Alter von 45 Jahren. Zum Zeitpunkt seines Todes war Jasmin gerade an der Ostsee. Als sie vom Tod ihres Mannes erfuhr, zog es der 42-Jährigen den Boden unter den Füßen weg. Sie musste ärztlich behandelt werden, konnte weder die Trauerfeier organisieren, noch an der Beerdigung teilnehmen.