Jasmin und Willi Herren 2019. Bildrechte: IMAGO / Andre Lenthe

Sie konnte weder die Beerdigung ihres Mannes vorbereiten, noch daran teilnehmen. Die Sängerin und Reality-TV-Darstellerin fiel in ein Loch, nahm 15 Kilogramm ab. Doch Jasmin Herren kämpfte sich zurück. Vor kurzem deutete die 45-Jährige an, dass sie neu verliebt ist. Jetzt erstaunt sie mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account: An der Stelle, an welcher bis jetzt der Namenszug ihres verstorbenen Mannes zu sehen war, ziert jetzt ein Schmetterling ihr Schlüsselbein.