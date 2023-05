Jasmin Herren schaut nach vorn. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

Jasmin Herren fiel in ein tiefes Loch der Trauer, konnte nicht einmal an der Beerdigung ihres Mannes teilnehmen. Die damals 42-Jährige nahm 15 Kilogramm ab, kämpfte sich aber wieder zurück ins Leben. Jetzt verriet sie der "Bild"-Zeitung, dass sie seit einem Monat wieder einen Mann date. Er sei, wie sie, in der Musikbranche tätig. Ihrer Seele täte es gut, wenn sie jemand in den Arm nehme, so Jasmin. Wer der neue Mann ist, das möchte die Sängerin jedoch vorerst noch nicht verraten.