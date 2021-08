Jasmin und Willi Herren waren seit 2018 verheiratet. Kurz vor Willis überraschendem Tod am 20. April hatten sie sich getrennt, Jasmin war im März aus der gemeinsamen Wohnung in Köln ausgezogen. Nach Willis Tod hatte Jasmin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, dass sie und Willi kurz vor seinem Tod miteinander gesprochen und einen gemeinsamen Urlaub geplant hätten. Sie wollten diesen nutzen, um wieder zueinander zu finden. Sie wollten einen Neuanfang.

Jasmin und Willi Herren 2019. Bildrechte: IMAGO / Andre Lenthe

Nach dem Tod ihres Mannes ging es der Sängerin so schlecht, dass sie medizinisch versorgt werden musste. eigentlich wollte Jasmin die Trauerfeier für ihren Willi organisieren, doch auch das konnte sie nicht. Sie war nicht einmal in der Lage, daran teilzunehmen. 15 Kilogramm nahm Jasmin Herren ab. Doch sie gab nicht auf. Sechs Wochen nach Willis Tod meldete sie sich auf ihren Social Media-Kanälen wieder und versprach: "Ich stehe wieder auf. Mein Mann hat das auch immer so gemacht. Und ich werde auch wieder richtig fest stehen, irgendwann." Inzwischen sind mehr als vier Monate seit Willis Tod vergangen, da kommt Meldung von Jasmin Herren von Mallorca. Die Sängerin sieht verändert aus, ernster, das Haar trägt sie kurz. Auf Mallorca hatte Jasmin Herren viele Jahre als Sängerin gearbeitet und hier auch ihren Mann kennengelernt. Sie ist noch nicht dort, wo sie hin will, aber sie ist auf einem guten Weg.