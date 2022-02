Jasmin Herren , die Witwe von Entertainer Willi Herren , ist mit dem Ausgang ihrer Teilnahme an der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" vollends glücklich.

Sie habe nicht den Thron, sondern die Gage vor Augen gehabt. Ihr größtes Ziel habe sie durch ihre Zeit im Dschungel nämlich erreicht: "Ich bin jetzt schuldenfrei!", so Jasmin weiter. Bei ihrer Mama habe sie zwischen 20.000 und 30.000 Euro Schulden gehabt und die seien jetzt abbezahlt. Dadurch falle ihr ein riesiger Stein vom Herzen und sie sei auch ein bisschen stolz.



Die 43-Jährige war nach Tara Tabitha als zweite Kandidatin aus dem Team gewählt worden. Das sah die Reality-TV-Darstellerin jedoch nicht tragisch. Sie persönlich habe ihren Gewinn, sie habe schon mit ihrer Teilnahme gewonnen, so Jasmin in einem Fernseh-Interview kurz nach ihrem Dschungel-Auszug.