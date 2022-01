Der zweite Teil des Titels der Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" hat sich für Jasmin Herren , die Witwe des Entertainers Willi Herren , am Tag neun der Reality-Show nun erfüllt. Die 43-Jährige wurde nach Tara Tabitha als zweite Kandidatin aus dem Team gewählt. Sie bekam die wenigsten Zuschauerstimmen. Doch Jasmin Herren sieht das nicht tragisch.

Für Jasmin Herren war es das erste Format, an dem sie nach dem Tod ihres Mannes Willi im Frühjahr 2021, wieder teilgenommen hatte. Auch im Camp sprach sie über ihren verstorbenen Mann und die Umstände seines Todes.



Die 43-Jährige war nach Willis unerwartetem Tod in ein tiefes Loch gerutscht, konnte weder die Beerdigung ihres Mannes organisieren, noch an ihr teilnehmen. Auch ihre Follower erfuhren auf ihren Social-Media-Kanälen lange nicht, wie es der Sängerin und Reality-TV-Darstellerin geht. 15 Kilogramm nahm Jasmin Herren ab. Nach Monaten versprach sie ihren Fans, dass sie wieder aufstehen werde. Das scheint ihr nun gelungen zu sein.

(Mit Material der Deutschen Presse-Agentur und RTL.DE)