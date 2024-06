Am 20. April 2021 war Willi Herren in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim tot aufgefunden worden. Danach brach Jasmin Herren zusammen. Die Sängerin nahm in kurzer Zeit 15 Kilogramm ab, konnte nicht einmal zur Beerdigung ihres Mannes gehen.

Doch die gebürtige Düsseldorferin kämpfte sich ins Leben zurück. Anfang 2022 nahm Jasmin Herren an der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Am Ende belegte sie den neunten Platz und konnte nach eigenen Angaben ihre Schulden begleichen.