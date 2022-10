Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut, dass wir eine Tochter bekommen. Mein Mädchen ist ein unglaubliches Geschenk! Mein Partner und ich haben beide ein paar Tränen verdrückt.

Jasmin Wagner wird jedoch keine allzu lange Baby-Pause machen, bereits im Frühjahr plant sie, bei Sat.1 als Moderatorin einer neuen Show zu arbeiten. Als Grund dafür, dass sie im Alter von 42 Jahren ihr erstes Kind bekommt, hatte die Sängerin der "Bild"-Zeitung gesagt, dass diese tiefe Sehnsucht erst jetzt in ihr entstanden sei. Jasmin Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet, die Ehe wurde erst im Sommer dieses Jahres geschieden, das Paar lebte jedoch bereits seit mehreren Jahren getrennt.

Jasmin schlüpfte für drei Monate als Schauspielerin in den Arztkittel. Bildrechte: IMAGO / Horst Galuschka

1995 feiert eine erst 15-Jährige unter dem Künstlernamen "Blümchen" mit dem Pop-Song "Herz an Herz" auf Anhieb Erfolge. Fünf Jahre später beendete sie ihre Karriere als "Blümchen". Danach waren die Theater- und Musicalbühnen das künstlerische Zuhause von Jasmin Wagner. 2021 veröffentlichte die Sängerin dann mit dem Titel "Von Herzen" ihr erstes Schlageralbum und schlüpfte für drei Monate in einer Gastrolle einer Arztserie in den weißen Kittel einer Ärztin, die für eine internationale Hilfsorganisation arbeitet.