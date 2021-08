Jasmin Wagner im Alter von 17 Jahren. Bildrechte: IMAGO / teutopress

In einer Arztserie spielt Jasmin Wagner eine Medizinerin, die für eine internationale Hilfsorganisation arbeitet. Die Dreharbeiten laufen bereits. Vor 24 Jahren spielte Jasmin Wagner schon einmal in einer deutschen Fernsehserie mit. Als 17-Jährige hatte sie in der Telenovela "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einen Gastauftritt als sie selbst, als "Blümchen". Es folgten einige Nebenrollen in verschiedenen Formaten. Die meiste Zeit jedoch stand Jasmin Wagner, nachdem sie ihre Karriere als Blümchen im Jahr 2.000 beendet hatte, auf der Musicalbühne.