1995 feiert eine erst 15-Jährige unter dem Künstlernamen "Blümchen" mit dem Pop-Song "Herz an Herz" auf Anhieb Erfolge. Mehr als 25 Jahre später veröffentlicht die 41-jährige Jasmin Wagner unter dem Titel "Von Herzen" ein Schlageralbum. Am 23. Juli erscheint das "Debüt"-Album der Sängerin im Genre Schlager mit zwölf neuen Songs.

Veränderungen haben den Lebensweg der Sängerin immer wieder bestimmt. Nach ihren Riesenerfolgen als Teenager beendete sie ihre Karriere als "Blümchen" im Alter von 20 Jahren. In ihrer Pressemitteilung hieß es damals: "Nach fünf aufregenden, spannenden und wunderschönen Jahren ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Wie jeder andere Mensch auch habe ich mich weiterentwickelt."

Die neuen Wege, das war vor allem das Theater aber auch viele musikalische Projekte, jetzt allerdings unter dem Namen Jasmin Wagner. In der Sendung "MDR um 4" sagte die Künstlerin zu ihrem jetzigen Comeback in der Musikwelt: