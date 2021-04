Wer in den 90er-Jahren das Radio angemacht hat, kam an ihr nicht vorbei: Jasmin Wagner alias "Blümchen" eroberte die Herzen der deutschen Musikfans im Sturm mit Hits wie "Herz an Herz" , "Boomerang" und "Kleiner Satellit (Piep, Piep)" . Mit diversen großen Auszeichnungen wie zwei Echos und der Goldenen Stimmgabel zählt Jasmin Wagner zu den erfolgreichsten deutschen Solo-Künstlerinnen des Jahrzehnts vor der Jahrtausendwende. Obwohl das Genre ihrer Musik damals den englischen Titel "Eurodance" trug, begeisterte sie auch da schon mit ihren deutschen Texten, die pure Lebensfreude vermitteln. Daran möchte sie jetzt anknüpfen und hat dafür mal eben ein ganz neues Genre aus der Taufe gehoben - den Electro-Schlager .

Mit ihrem Album "Von Herzen" , das im Juli erscheint, beschreitet Jasmin Wagner ganz neue Wege - in der Schlagerwelt. Was ihr dabei wichtig ist, fasst sie selbst zusammen:

Es geht in meinen Songs um den Moment. Um das ungefilterte Gefühl des Augenblicks und um das, was buchstäblich aus der Seele kommt.

Jasmin Wagners neue Single heißt "Gold" Bildrechte: AB Glanz Entertainment/Arya Shirazi

Diese "Grund-Power" kann man aus ihrer neuen Single "Gold" direkt heraushören. Und der Veröffentlichungstag könnte nicht besser gewählt sein - am 20. April feiert Jasmin Wagner ihren 41. Geburtstag und beschenkt sich selbst mit ihrem neuen Song. Der Vorbote für das im Sommer erscheinende Album klingt wie die perfekte Verbindung von Jasmin Wagners musikalischer Geschichte als "Blümchen" mit treibenden, tanzbaren Beats auf der einen und modernen, emotionalen Texten auf der anderen Seite - in jedem Fall macht der Song gespannt auf das, was in der Schlagerwelt in Zukunft von Jasmin Wagner zu erwarten ist.