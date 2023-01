Neben dem Verlobungsring prangt an Jasmins Hand auf dem Bild übrigens noch ein zweiter Ring. In goldenen Lettern ist dort das englische Wort "Mother" zu lesen - sicherlich ein Verweis auf ihr gerade erst geborenes erstes Kind. Wie Jasmin Wager der "Bild" im vergangenen Jahr erzählte, sei der Vater des Kindes ein dänischer Mode-Unternehmer, mit dem die Sängerin seit etwa zwei Jahren zusammen ist. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und sind gespannt, was das Jahr 2023 noch alles für Jasmin Wagner bereit hält!



Jasmin Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet, von dem sie jetzt geschieden ist. Auf ihrem Instagram-Account postete sie im letzten Sommer ein Foto mit einem Schild und der Aufschrift: "Just divorced" (frisch geschieden).