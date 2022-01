Das diesjährige Dschungelcamp bekommt eine neue Bewohnerin. Bereits vor dem Start der TV-Show gibt es einen Wechsel in der Besetzung. Wie RTL mitteilte, wird Jasmin Herren, die Witwe des im April vergangenen Jahres verstorbenen Sängers Willi Herren , teilnehmen. Sie war schon als potentielle Ersatzkandidatin nach Südafrika gereist und rückt nun tatsächlich für Reality-TV-Darstellerin Christin Okpara nach, bei der sich laut Privatsender RTL Unklarheiten über ihren Impfstatus ergeben hätten.

Jasmin und Willi Herren bei einem Auftritt 2019. Bildrechte: IMAGO / Chris Emil Janßen

Jasmins verstorbener Mann Willi nahm ebenfalls schon an dem Format teil. Er war 2004 bei der zweiten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei und belegte den dritten Platz.



Neben der 43-Jährigen werden elf weitere Prominente das Dschungelcamp bewohnen, darunter Sänger Lucas Cordalis. Die Show fand ursprünglich immer im australischen Dschungel statt, wegen der Pandemie wurde sie im vergangenen Jahr nach Deutschland verlagert, dieses Jahr wird in Südafrika gedreht. Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 21. Januar beim Privatsender RTL.