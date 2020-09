Aber es war nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Jeanette Biedermann von sich Reden machte. Gleich mehrfach zeigte sie, dass sie bei interessanten Projekten und Aktionen dabei ist. So sang sie zusammen mit anderen Künstlern und vielen MDR-Zuschauern während der Hochphase der Corona-Krise den Song "All you need is love" und sie beteiligte sich auch an der #miteinanderstark-Challenge des MDR.