Ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen Riesen-Infekt. Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen und ich will auch niemanden anstecken.

Es tue ihr so leid, sie hätte so gern getanzt, so die 45-Jährige. Sie wünsche trotzdem eine unfassbar schöne Show und drücke allen die Daumen. "Ich werde euch auf jeden Fall gucken und ganz schnell genesen, so dass ich nächste Woche wieder am Start sein kann."