Premiere bei Florian Silbereisen ESC-Kandidat Jendrik Sigwart tritt bei Schlagerchampions auf

"Was ich von mir weiß ist, wenn ich auftrete, gebe ich statt 100% immer 200 oder 300%." Das sagt Jendrik ganz selbstbewusst im Schlagerwelt-Interview über sich selbst. Damit macht er direkt neugierig auf seine Performance beim diesjährigen Eurovision Songcontest, kurz ESC. Doch seine Künste dürfen wir schon vorher bewundern, nämlich am 27. Februar bei Florian Silbereisens Schlagerchampions . Dort tritt er zum ersten Mal mit seinem ESC-Song auf der großen Bühne auf. Wir hatten schon im Vorfeld die Gelegenheit mit ihm zu sprechen und dabei kam heraus. Der ESC ist schon lange sein großer Traum:

Und diesen Traum vom ESC-Auftritt hat sich der 26-jährige Hamburger selbst erfüllt - mit einer großen Portion Kreativität. Seinen ESC-Song schrieb er schon vor anderthalb Jahren selbst. Als im vergangenen Sommer coronabedingt viele Jobs von ihm abgesagt wurden, nutzte er die Zeit, um mehrere kleine Videos zu machen. Via TikTok und Instagram bewarb er sich für die Teilnahme am ESC und konnte die Jury von sich überzeugen.



Jendriks Musik fällt durch ihre Leichtigkeit auf und macht direkt gute Laune. Das liegt auch an seinem nicht gerade alltäglichen Instrument. In seiner Jugend hat er zwar Klavier und Geige gelernt, am liebsten spielt Jendrik aber seine Ukulele.