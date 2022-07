Im TV-Format "Club der guten Laune" hat es zwischen Jenny Elvers und Marc Terenzi Anfang des Jahres gefunkt. Drei Monate hielten die beiden ihre Liebe geheim, dann zeigten sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im Mai sagte Jenny in einem Interview mit der Gala, dass sie und Marc zusammenziehen wollen und dass sie in der Tat gerade Pläne machen.

Jetzt jedoch offenbart Marc Terenzi in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung: