Zwei Monate lang konnten Jenny Elvers und Marc Terenzi, ihr neues Liebesglück vor der Öffentlichkeit verheimlichen: Statt Restaurantbesuchen gab es Essen vom Lieferdienst. Nun aber ist das Versteckspielen vorbei und beide erscheinen Hand in Hand auf der Straße und sind auch bereit, Fragen der Medien zu beantworten. Wie Jenny in einem Interview mit RTL.DE verrät, kannten sich die zwei bereits seit 2016, gefunkt habe es jedoch im Januar 2022 bei Dreharbeiten in Thailand. Die Reaktionen des Umfelds auf ihre Beziehung seien oft auch ungläubig im Sinne von "Wie bitte?"

Ich kann das verstehen. [...] Du hast einen Beruf wie ein Donnerhall, meiner ist schon ein bisschen besser. Und das in der Kombination ist viel. Jenny Elvers RTL.de

Marc Terenzi hat nach der Trennung von Sarah Connor, die beiden waren von 2004 bis 2010 verheiratet und haben zwei Kinder, viel ausprobiert. Er hatte mehrere Beziehungen, spielte Episodenrollen oder in Reality-TV-Formaten und gehört seit 2016 der Strippergruppe "The Sixx Paxx " an. 2021 gründete Terenzi zusammen mit Jay Khan die Schlager-Boygroup "Team 5ünf".



Jenny Elvers ist vor allem als Schauspielerin und Reality-Show-Darstellerin aktiv.

Jenny passt sehr gut zu mir, hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Wir sind beide in der Branche, sie hat auch eine schwierige Zeit, genauso wie ich, fast das gleiche. Das haben wir gemeinsam, wir sind sehr gesund momentan, viel besser nach Jahren. Marc Terenzi RTL.de

Jenny & Marcs Kampf gegen den Alkohol

Götz Elbertzhagen und Jenny Elvers-Elbertzhagen, 2012. Bildrechte: imago images / Metodi Popow Jenny Elvers hat lange verheimlicht, dass sie alkoholkrank ist. Bei einem Fernsehauftritt 2012 wurde ihre Krankheit mit einem Schlag bekannt. Sie hat die Sucht inzwischen besiegt und ihre Lebensgeschichte schonungslos in ihrer Autobiografie "Wackeljahre - mein Leben zwischen Glamour und Absturz", erschienen 2018, verarbeitet.