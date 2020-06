Was ist nur bei den Kellys los? Im März verlässt Angelo Kelly die TV Show "The Masked Singer", weil er den weiten Weg von Irland zu den Dreharbeiten in Deutschland in Corona-Zeiten als nicht verantwortungsvoll empfindet. Dann zieht sein Bruder John nach. Er war Teilnehmer der Fernseh-Show "Let's Dance" und kehrt aus Sorge um seine Frau Maite in ihr Zuhause nach Spanien zurück. Maite durchlebt eine sehr schwere Zeit, ihr geliebter Vater ist sehr krank. Mitte Mai dann die Meldung, dass Angelo Kelly die Kelly-Familiy verlässt.