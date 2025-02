Die Kelly Family war in den 80er- und 90er-Jahren Kult. Die Familienband spielte in großen Hallen, verkaufte Millionen Alben. Nachdem das Familienoberhaupt, Vater Dan, 2002 gestorben war, machten die Geschwister ohne ihn weiter - bis zum Jahr 2008. Dann, so Jimmy im Riverboat-Talk, zerstritten sich die Geschwister, es sei auch um Geld gegangen. Dann habe jeder seinen eigenen Weg gesucht.