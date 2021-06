Im April teilte die Kelly-Family mit, dass Barby Kelly am 15. April 2021 im Alter von 45 Jahren nach kurzer Krankheit überraschend gestorben ist. Jetzt, mehr als zwei Monate später, informiert Jimmy Kelly auf seiner Instagramseite darüber, woran Barby starb.

In der Nacht zum 15.04. ist sie nach kurzer Krankheit an einer Lungenembolie friedlich im Familienkreis eingeschlafen.

Liebe Freunde, vielleicht hätte ich schon früher einen persönlichen Post in Bezug auf Barby schreiben sollen, aber wenn ich ehrlich bin, ist es noch immer unbegreiflich für mich, dass sie uns verlassen hat. Ich kann einfach nicht die richtigen Worte finden und bin in einer Mischung aus Schock und tiefer Trauer.

Was ihm helfe, sei, zu wissen, dass Barby das letzte Jahr bei ihnen, ihrer Familie, gelebt habe und es ihr eigentlich sehr gut ging. Sie sei kreativ gewesen, habe Arbeit und Familie und Freunde um sich gehabt. Was ihn als gläubigen Christen und Bruder aber am meisten freue sei, dass sie besonders im letzten Jahr einen spirituellen Weg beschritten habe. Außerdem habe Barby Religionsunterricht als Fernstudium begonnen.